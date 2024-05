È in lutto il teatro San Carlo di Napoli per la prematura scomparsa di Giulia Romito, giornalista e ufficio stampa del teatro lirico partenopeo. La donna aveva 44 anni.

Napoli, lutto al teatro San Carlo: Giulia muore a 44 anni

Da quanto si apprende, Giulia Romito è deceduta dopo una improvvisa e precoce malattia, come rende noto la Fondazione Teatro San Carlo, che in un post sui social esprime il cordoglio dell’intera istituzione. “Tutti i lavoratori della Fondazione Teatro di San Carlo, esprimono il più profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Giulia Romito, ufficio stampa del lirico di Napoli. La ricordiamo con amore, così nel suo Teatro» si legge nel post, nel quale è stata pubblicata anche una fotografia di Giulia Romito, proprio all’interno del “Massimo” napoletano.

Il rito funebre della giornalista si terrà domani, venerdì 31 maggio, alle ore 12, nella chiesa di San Ferdinando – conosciuta anche come Chiesa degli Artisti – in piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli, proprio di fronte al teatro lirico napoletano.