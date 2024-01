È scomparso prematuramente Antonio Molaro all’età di 47 anni, storico fonico e regista di Radio Marte.

Napoli, lutto a Radio Marte: è morto lo storico regista Antonio Molaro

Originario di Somma Vesuviana e conosciuto da tutti come “Tony”, pare che il 47enne sia stato colpito da un infarto mentre stava andando a lavoro che non gli ha lasciato scampo. Purtroppo, per lui non ci sarebbe stato niente da fare. Lascia la moglie Sonia e i suoi figli.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in questi minuti sui social, tra questi quello pubblicato dalla pagina ufficiale di Radio Marte: “Sono ore molto difficili per tutto il gruppo di Radio Marte. Oggi è venuto a mancare improvvisamente il nostro tecnico ma soprattutto un amico, Antonio Molaro, per tutti Tony Molà. Siamo affranti per questo strappo così doloroso. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Tony, sua moglie Sonia e ai suoi figli”.