Lunedì 28 ottobre, alle ore 15,30, nella suggestiva cornice della Sala della Loggia del Maschio Angioino, si terrà il convegno-dibattito dal titolo “Narcisismo e Relazioni Tossiche”, organizzato dalla cantautrice Giovanna Ferrara in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo “Narcisista”.

Napoli, lunedì 28 ottobre convegno “Narcisismo e Relazioni Tossiche” al Maschio Angioino

L’incontro, realizzato con la collaborazione dell’Avv. Paipais, affronterà il delicato tema del narcisismo nelle relazioni e delle dinamiche tossiche che ne derivano, con un’attenzione particolare alla sensibilizzazione dei giovani.

Interverranno durante il dibattito alcuni esperti di fama nel campo della criminologia e della psicologia:

• Antonella Formicola, criminologa

• Avv. Miriam Marino, esperta legale

• Martina Narducci, psicologa

• M° Carlo Morelli, musicista e direttore d’orchestra

A moderare il dibattito sarà la giornalista Antonella Fabbricatore. L’obiettivo principale dell’incontro è quello di sensibilizzare le nuove generazioni su un tema attuale e complesso come quello delle relazioni tossiche, utilizzando il linguaggio musicale come strumento di comunicazione e riflessione. L’evento si propone come un’importante occasione per approfondire una problematica tanto diffusa quanto spesso taciuta, e per promuovere la consapevolezza e il dialogo tra i giovani attraverso la voce di esperti e artisti. Ingresso libero.

(Comunicato stampa)