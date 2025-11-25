Napoli, l’ex entra in casa e la riempie di botte: lei scappa e si salva dai carabinieri

Un nuovo episodio di violenza contro le donne si è consumato nelle scorse ore a Napoli, dove un uomo di 32 anni è stato arrestato per stalking e si trova ora in carcere. L’aggressore, in evidente stato di ebbrezza, ha raggiunto l’abitazione della ex compagna e l’ha picchiata brutalmente. La donna, 33 anni, è riuscita a salvarsi fuggendo fino alla caserma dei carabinieri, che sono poi intervenuti bloccando l’uomo poco distante.

L’aggressione nella notte: donna picchiata dall’ex compagno ubriaco

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto è accaduto nella notte appena trascorsa. L’uomo, con cui la vittima aveva avuto una relazione durata pochi mesi, non aveva mai superato la fine della storia, avvenuta proprio a causa dei suoi problemi di alcolismo e dei ripetuti episodi di violenza. Anche dopo la separazione, il 32enne ha continuato a perseguitare la donna, presentandosi quasi ogni sera sotto casa sua nonostante i continui rifiuti. Un comportamento ossessivo che nelle ultime settimane si era intensificato, fino a spingere la vittima a chiedere aiuto.

La denuncia e il “codice rosso”

Nella mattinata precedente all’aggressione, la donna si era recata dai carabinieri per denunciare l’ex compagno. Davanti al racconto dettagliato delle minacce e delle persecuzioni, i militari avevano immediatamente attivato la procedura del codice rosso, prevista per i casi più gravi di violenza domestica e stalking.

Nonostante ciò, poche ore dopo il 32enne è tornato nuovamente sotto l’abitazione della ex, ancora una volta visibilmente ubriaco. L’ha afferrata e aggredita con violenza, provocandole diverse ferite. Solo l’intervento provvidenziale di un vicino le ha permesso di divincolarsi e scappare.

La fuga verso la caserma e l’arresto

La 33enne, in stato di shock, ha corso fino alla caserma dei carabinieri chiedendo aiuto. Mentre i militari prestavano i primi soccorsi e verificavano le condizioni della donna, una pattuglia e una gazzella si sono dirette verso la sua abitazione. Poco lontano, i carabinieri hanno individuato l’aggressore, che vagava ancora nella zona in evidente stato di alterazione. L’uomo è stato fermato, identificato e arrestato con l’accusa di stalking e aggressione. È stato quindi trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le condizioni della vittima

La donna ha riportato ferite e contusioni in diverse parti del corpo, dovute ai colpi ricevuti durante la violenta aggressione. Fortunatamente non è in pericolo di vita e, secondo i medici, se la caverà. L’episodio riaccende i riflettori sulla piaga della violenza contro le donne, una delle emergenze sociali più gravi del Paese. Ancora una volta, solo il coraggio della vittima e il tempestivo intervento delle forze dell’ordine hanno evitato conseguenze peggiori.