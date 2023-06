Contromano sull’autostrada A1 per sfuggire all’arresto. In manette sono finiti due ladri d’auto, rispettivamente 34 e 44 anni. Ad assicurarli alla giustizia gli agenti della Polizia Municipale di Napoli che si sono lanciati all’inseguimento dopo averli sorpresi a rubare in flagrante una macchina in via Ferrante.

Napoli, ladri d’auto scappano contromano in autostrada: presi dai vigili

I malviventi erano intenti a manomettere la centralina di sicurezza di un’auto quando sono stati avvistati dai caschi bianchi del comando di Napoli. Per sottrarsi all’arresto i due si mettevano alla guida di un altro veicolo, imboccando contromano la rampa d’uscita dell’autostrada.

Successivamente, a causa del traffico, hanno invertito il senso di marcia in direzione via Gianturco per poi abbandonare l’autoveicolo e proseguire a piedi. Gli Agenti dell’investigativa centrale coadiuvati dai colleghi dell’Unità Operativa San Giovanni a Teduccio e sono riusciti a bloccare i fuggitivi.

I fermati portati nei locali della Unità Operativa sono stati trovati in possesso di un dispositivo elettronico per disabilitare le centraline, due centraline per l’avviamento dei veicoli e vari arnesi da scasso. Per loro sono stati immediatamente disposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Devono rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso tra loro.