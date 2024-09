“Ho pensato che sarei morta lì, a 28 anni”. Con queste parole, l’influenzar e pittrice Taghera ha raccontato, attraverso il suo profilo TikTok, l’episodio vissuto lunedì sera, quando un uomo, con il volto nascosto, le ha puntato una pistola alla testa.

Napoli, la tiktoker Taghera minacciata con una pistola: “Pensavo di morire”

Un momento di terrore che sembra non avere spiegazioni, poiché, come lei stessa sottolinea, non si trattava di una rapina. Il malfattore, accompagnato da un complice, è rimasto immobile per più di un minuto prima di allontanarsi senza rubare nulla.

La giovane, secondo quanto raccontato dall’influencer, stava facendo una passeggiata con il suo cane quando è stava avvicinata da due sconosciuti: “È arrivato un uomo, in faccia era tutto coperto e aveva in mano una pistola e me l’ha puntata in faccia – dice – Loro erano in due, il motorino era ancora acceso. Ho iniziato a urlare, il mio cane ad abbaiare, e lui continuava a guardarmi con la pistola puntata. Io pensavo fosse un ladro, gli ho detto di prendere il telefono, i soldi. Lui però non voleva quello, mi guardava e ha puntato la pistola anche alla testa del mio cane”.

A quel punto la ragazza, temendo la reazione dell’uomo, ha ordinato al cane di attaccare. Poco dopo sono sopraggiunte numerose persone, attirate dai rumori, e i due malviventi sono scappati: “Diverse persone di quel palazzo mi hanno riconosciuto, mi hanno portato subito dell’acqua. Però è stato bruttissimo, ho paura di dormire perché temo di fare incubi. Meno male che avevo il cane”.

In un altro video, Taghera è tornata a parlare dell’accaduto, ringraziando anche i numerosi utenti che si sono preoccupati delle sue condizioni: “Ieri non ho fatto denuncia perché sono scappata – ricorda – la gente del palazzo mi ha detto che quei due sarebbero tornati. Oggi ho saputo che è arrivata la Polizia che mi cercava ma non mi ha trovato, io non abito lì. Anche se vado a denunciare, io non li ho visti in faccia, erano coperti. Però erano adulti, sui trenta, quaranta anni. Non hanno rubato niente, però hanno puntato la pistola in testa a me e al mio cane, per un minuto e mezzo, guardavano. Pensavo, ho quasi 28 anni, morirò qui”.