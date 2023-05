Soddisfatti o rimborsati. La nuova frontiera dello spaccio di droga a Napoli arriva dai Quartieri Spagnoli, dove i clan della zona avevano organizzato una particolare modalità di vendita per fidelizzare i propri clienti.

Napoli, soddisfatti o rimborsati: forze dell’ordine ti sequestrano la droga, la camorra la restituisce

Come si apprende dal comunicato diffuso dalle forze dell’ordine in merito al blitz che ha portato questa mattina all’arresto di 53 persone, i clienti della droga venivano in qualche modo assicurati contro eventuali operazioni di polizia. Se l’acquirente, infatti, subiva il sequestro del quantitativo di hashish o cocaina, poteva tornare dal proprio pusher, esibire il verbale e ottenere gratuitamente un’altra dose.

A fungere da piazza di spaccio, come documentato dagli investigatori, a volte erano semplici balconi o finestre, da cui veniva calato un cesto contenente la sostanza stupefacenti. Nel caso invece in cui il cliente veniva accompagnato dal pusher nell’abitazione, la porta veniva chiusa e le chiavi lanciate all’esterno così da ridurre al minimo l’attenzione.

Il sistema “assicurativo”

Per chi, una volta uscito, perdeva il quantitativo per effetto di un controllo di Polizia o Carabinieri, scattava “l’assicurazione”: bastava recarsi di nuovo nel luogo dello spaccio, esibire il documento comprovante il sequestro e riottenere la dose perduta. In questo modo i clan fidelizzavano i propri acquirenti e ne accattivavano le simpatie.

I 53 arresti di oggi sono frutto delle indagini interforze svolte tra il 2018 e il 2020: le attività investigative hanno documentato l’esistenza nei quartieri spagnoli della città di tre gruppi criminali in rapporti con il clan Mazzarella e con il clan Contini. Un gruppo in particolare era dedito in particolare alle estorsioni, allo spaccio di droga, tra le zone della Pignasecca, di largo Baracche e della Speranzella.