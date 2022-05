Ennesima violenza ai danni dei sanitari a Napoli. Un soccorritore del 118 è stato preso a schiaffi durante un intervento al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo nel quartiere di Fuorigrotta. A denunciare quanto accaduto ieri sera è la pagina Facebool “Nessuno Tocchi Ippocrate”.

Napoli, infermiere picchiato al pronto soccorso

Secondo quanto ricostruito, l’ambulanza del 118 della postazione del Chiatamone aveva trasportato al San Paolo una persona anziana per edema polmonare. Intervento filato senza intoppi, fino a quando nello stesso Pronto Soccorso non sono arrivate delle persone che erano rimaste coinvolte in un incidente stradale in zona.

L’infermiere, che stava risalendo in ambulanza, viene bloccato da alcuni soggetti: “Muoviti, che ci fai fermo lì? Prendi la barella, stai qui senza fare un ca**”. Quando l’infermiere avrebbe cercato di spiegare che non lavorava in quell’ospedale e che doveva tornare sul mezzo di soccorso, la situazione sarebbe degenerata: lo schiaffone e poi ancora: “Pensate solo a fare i TikTok su Internet!”. L’infermiere riesce a sottrarsi dalla furia degli aggressori e corre in ambulanza per poi lasciare immediatamente l’ospedale.