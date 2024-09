E’ stata inaugurata questa mattina la nuova sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. I giornalisti lasciano da oggi sono in via Partenope, sul lungomare di Napoli, in un immobile di proprietà della Regione Campania, lasciando gli uffici di via Cappella Vecchia.

Al taglio del nastro il presidente della Regione Vincenzo De Luca e l’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello. L’ordine nei mesi scorsi aveva scritto a numerosi enti pubblici chiedendo se vi fosse nella città di Napoli la disponibilità di un immobile da prendere in locazione. L’ente di via Santa Lucia ha risposto mettendo a disposizione un appartamento di un antico palazzo che affaccia sul lungomare e che è stato adibito, negli ultimi 30 anni, ad alloggio occasionale dei presidenti della Regione Campania.

A fare gli onori di casa il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli e il vicepresidente, Mimmo Falco. Tutti hanno ribadito l’importanza di garantire sempre la libertà di stampa. “I giornalisti devono e possono dire tutto quello che vogliono, ma che sia sempre e solo la realtà dei fatti”; ha detto De Luca.