Si chiamava Gabriele B. e aveva appena 11 anni il bambino stroncato da un infarto a Napoli. Questa mattina si sono celebrati i funerali del giovanissimo originario di Ponticelli.

Le circostanze del decesso sono ancora poco chiare. L’undicenne non si sarebbe sentito bene, sarebbe finito in coma fino a quando il cuore non ha cessato di battere. I tentativi di tenerlo in vita sono rivelati inutili. Da accertare se il ragazzino soffrisse di patologie cardiache non diagnosticate.

Questa mattina, 17 novembre, si sono celebrati funerali. Il feretro bianco contenente la salma di Gabriele dal parco Merola è giunto nella vicina Chiesa di San Pietro e Paolo per l’ultimo saluto. Le esequie sono state celebrate in un silenzio struggente, interrotto soltanto dalle lacrime dei parenti e degli amici.

I social in queste ore sono inondati di messaggi di cordoglio e di incredulità. Gabriele viene descritto come un ragazzo perbene, appassionato di calcio e dedito allo sport. “Vola più in alto che puoi piccolo mio, stai vicino alla tua famiglia proteggili dall’alto”, scrive Mariarca.