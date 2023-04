Il presidente Aurelio De Laurentiis sotto scorta. E’ la decisione che – secondo quanto apprende la nostra emittente – avrebbe adottato la Prefettura di Napoli alla luce delle minacce e delle durissime contestazioni da parte del tifo organizzato.

De Laurentiis sotto scorta

Claudio Palomba avrebbe adottato una misura precauzionale per evitare incidenti spiacevoli ai danni di De Laurentiis, nelle ultime settimane finito al centro di duri attacchi da parte soprattutto degli ultras per il cambio del regolamento d’uso dello stadio Maradona che ha introdotto misure più rigide per l’ingresso di materiale da tifo come striscioni, megafoni e aste.

Una scelta contestata violentemente anche tra gli spalti con l’esplosione di scontri con altri tifosi azzurri. Una pagina buia di uno degli anni più importanti dello sport partenopeo, segnata dalla conquista imminente del terzo scudetto. Dura anche la presa di posizione del mister Luciano Spalletti, che pochi giorni fa aveva annunciato di lasciare la panchina durante la partita qualora si fossero presentati nuovi episodi di violenza ai danni di De Laurentiis. L’incontro di ieri al Viminale sembrava aver stemperato i toni con l’apertura di un tavolo di confronto anche con le frange più difficili del tifo organizzato. Oggi, a sorpresa, arriva la decisione del Prefetto Palomba per rafforzare la protezione dell’incolumità del patron.