Il tabellino di Napoli-Como evidenzia l’ottimo lavoro svolto dalla società di Aurelio De Laurentiis sul mercato. L’acquisto di giocatori mirati ha dato ad Antonio Conte le risorse necessarie per costruire una squadra competitiva, capace di ambire ai vertici della classifica. La strategia e la visione a lungo termine della società si stanno rivelando efficaci, contribuendo a un inizio di stagione promettente che ha portato il Napoli alla sosta.

Buongiorno una garanzia, Rafa Marin è tutto da scoprire

La ricostruzione del Napoli al vertice passa dal mercato svolto dalla società azzurra che ha saputo trovare le giuste pedine da affiancare alla rosa vincitrice dello scudetto due stagioni fa. Dall’arrivo di Buongiorno, diventato subito un perno difensivo sia a 3 nelle prime uscite, sia come centrale sinstra nella difesa a 4. In gol già al Cagliari il difensore azzurro ha saputo già far ritrovare stabilità a tutta la difesa del Napoli. Rafa Marin invece è un giocatore tutto da scoprire, Per adesso il centrale spagnolo non ha ancora trovato molto spazio data l’affidabilità della coppia centrale.

Lukaku con Conte per vincere , che impatto per McTominay e Neres

Sono entrati subito nel progetto azzurro e sono risultati subito decisivi. Voluti tutti e tre fortemente da Conte, Lukaku ha già all’attivo 3 gol e 5 assist, McTominay batte record in fase realizzativa (gol al primo pallone toccato in Coppa e il secondo più veloce nell’era dei tre punti in campionato) ed è stato il gioatore fondamentale per far ricredere Conte a riflettere sulle sue idee svoltando al 4-3-3 più offensivo, rivelandosi fondamentale per la squadra. Neres è un vero e proprio titolare in uscita alla panchina, gestito ancora con il contagocce da Conte ma abile di insidiare le difese avversarie con la sua tecnica e velocità, anche lui come McTominay si è sbloccato in Coppa Italia e ha bissato con il Como trovando la sua prima rete in Serie A.