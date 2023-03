Su 650 iscritti ai concorsi rivolti a tutti i diplomati per lavorare nell’Ospedale Cardarelli di Napoli solo in 100 si sono presentati alla prima prova. I motivi di questa “diserzione” sono ancora tutti da chiarire.

Napoli, il Cardarelli assume diplomati: al concorso si presentano solo in 100

Fatto sta che alla prova scritta, primo step per l’assunzione a tempo indeterminato con stipendio che si aggira intorno ai 1200 euro mensili, si è presentata pochissima gente. Il concorso era per assistenti informatici e geometri posizioni per le quali è necessario come requisito minimo il diploma di scuola media superiore con qualifica ad hoc. I posti a disposizione non erano tantissimi, 7 posti, ma in questi casi le graduatorie sono fondamentali poiché restano aperte e altri enti e aziende sanitarie vi attingono.

A darne notizia è la stessa azienda ospedaliera: “Il concorso di Assistente Tecnico Informatico aveva visto la candidatura di 211 persone, ma alla prova scritta effettuata nella giornata di ieri si erano presentati in appena 36. Nella giornata di oggi, invece, si è tenuta la prova scritta per il concorso a tempo indeterminato di Assistente Tecnico Geometra; in questo caso i candidati erano 440 ma i partecipanti sono stati 79.

Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’AORN Cardarelli è sconcertato e non sa darsi una spiegazione: “La scarsa partecipazione ai concorsi che la Pubblica Amministrazione sta bandendo stupisce, soprattutto in un contesto quale è quello del nostro territorio. Eravamo ormai abituati a questo fenomeno per le professionalità mediche, ma non ci aspettavamo che si verificasse anche per il personale tecnico. Credo che occorra una seria e profonda riflessione sulla capacità della Sanità Pubblica di attrarre e selezionare i profili migliori, viceversa assisteremo sempre più ad una crisi profonda del nostro sistema.”