Identificato l’autore del furto della palina del bus a Chiaiano. Si tratterebbe di un tossicodipendente della zona che abita in via Nuova Toscanella. Decisive le segnalazioni di alcuni residenti che hanno visualizzato il video diffuso ieri in rete dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Il filmato mostra un uomo caricare l’insegna della fermata degli autobus sul tetto di un Fiat Punto e portarla via sotto gli occhi sgomenti di un automobilista che riprende la scena

Chiaiano, porta via la palina di un autobus sull’auto: identificato

“Diversi cittadini hanno comunicato di aver individuato la vettura, la Fiat Punto, sul cui tetto era stata caricata la palina – ha spiegato Borrelli sulla sua pagina Facebook -. L’auto sarebbe di proprietà di un tossicodipendente residente a Chiaiano in zona Nuova Toscanella. Abbiamo avvertito le forze dell’ordine degli avvistamenti e abbiamo comunicato l’indirizzo completo, che ci è stato fornito, del soggetto che sarebbe il protagonista dell’accaduto. Attendiamo riscontri”.

Il filmato diventato virale

Il video è diventato virale in rete ed è stato rilanciato da decine di testate locali e nazionali. Del resto il ladro di via Scaglione si rende perfettamente riconoscibile perché agisce in pieno giorno, a volto scoperto, e senza nascondere la targa della Fiat Punto. Da capire se l’uomo abbia scardinato la palina dal marciapiede o e l’abbia trovata abbandonato tra i rifiuti. Sta di fatto che ha se n’è indebitamente appropriato per poi portarla via sul tettuccio della vettura in condizioni di scarsa sicurezza.