Trasformato. Anzi: sfigurato dalla malattia. L’ex cantante di “Amici”, Pasqualino Maione, originario di Napoli, ha deciso di mostrarsi sui social dopo cinque mesi di assenza dai social. E lo fa senza tirarsi indietro, svelando ai suoi follower gli effetti del calvario fisico che sta sopportando.

Napoli, il cantante di “Amici” mostra la sua trasformazione

Ingrassato, imbolsito, con la faccia gonfia. Riprendendosi in primo piano, Maione spiega cosa ha attraversato negli ultimi mesi. “Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio. No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia”. Il giovane spiega di avere una patologia “che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. Ho avuto una meningite, post Covid, che è stata presa in tempo” ma “la strada è ancora lunga”. “Ce la faremo”, aggiunge.

Il calvario è iniziato dopo aver contratto il Covid. “Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro ,ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante: State attenti a questo maledettissimo COVID, io l’avevo sottovalutato, ma da 10 giorni sto passando l’inferno! Attenti ragazzi, davvero. La situazione è risultata molto più seria di quanto io potessi pensare… purtroppo dopo il covid le mie condizioni si sono aggravate e sono dovuto restare in ospedale per curarmi da una brutta infezione che aveva colpito il midollo spinale e il cervello. (Le meningi)”.