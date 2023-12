Si riaccende la tensione tra i consiglieri comunali di Napoli e il patron della squadra azzurra Aurelio De Laurentiis. Il motivo? Le magliette della SSC Napoli in regalo.

Napoli, è polemica per la maglia regalata da Adl ai consiglieri comunali: “23 è ‘o scem”

La maglia, griffata Armani, il tricolore in petto e il cognome personalizzato sulle spalle con il 23,risulta sia arrivata a tutti i componenti dell’Aula – 40 in totale – tranne che al presidente della commissione Infrastrutture Nino Simeone. Qualcuno, però, l’ha presa male per il significato del numero nella smorfia napoletana. Nella cabala, il 23 è ‘o scemo.

Luigi Carbone, consigliere comunale dei Verdi, ha usato il suo canale di TikTok per attaccare il presidente del Napoli: “Per il 2024 vorrei tanto che riuscissimo ad avere un rapporto costruttivo per il bene della città di Napoli”, ha detto. È convinto che la scelta del numeretto non sia casuale ma un messaggio ben preciso.

“Dovremmo ridere davanti a questa battuta. Tu devi imparare a stare al tuo posto e noi dobbiamo imparare a stare al nostro posto, non siamo amici al bar. Siamo persone che fanno interessi della città su ruoli diversi. Tu fai business, noi dobbiamo difendere gli interessi del popolo che ci ha eletti. 23 significa scemo: ma da queste parti nessuno è fesso”, ha aggiunto Carbone.

Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della commissione Trasporti non ha ricevuto alcuna maglia azzurra in dono. A spiegarlo è lui stesso: “Ad onor del vero: avevo chiesto io di non voler ricevere alcun dono da parte sua, e bisogna ammettere che ci sono 1.019.201,27 di buoni motivi per non meritarmelo”.

“Mi sembra indubitabile quello che voleva intendere quel burlone“, il commento di Sergio D’Angelo, d’accordo con Carbone. “A De Laurentiis riesce molto bene unire la maggioranza e l’opposizione”, ha commentato Ciro Borriello, ex assessore, per sette anni, che non ha ancora ricevuto la maglietta.