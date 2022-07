Dramma al comune di Napoli. È morta nella notte la vicesindaca Maria Filippone. L’assessore all’Istruzione e braccio destro del sindaco Manfredi è venuta a mancare questa notte.

La vicesindaca e preside aveva 66 anni e circa un mese fa era stata ricoverata a seguito di un malore.

Morta vicesindaca del Comune di Napoli

Filippone era molto apprezzata da tutta la giunta non solo per le sue qualità di amministratore, ma anche e soprattutto per quelle umane. Filippone è una fedelissima dell’ex rettore che l’ha voluta fortemente al suo fianco al Comune di Napoli.

Il sindaco Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l’intera Amministrazione comunale si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita: “Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città”, sono le parole del sindaco nel commentare la scomparsa.

La ex preside aveva avuto problemi circolatori, infatti si trovava nel reparto di cardiologia. Le sue condizioni sono poi peggiorate al punto da finire questa notte. Sconcerto e dolore nell’amministrazione comunale e tra dirigenti e dipendenti che per qualche mese hanno avuto modo di lavorare con lei.