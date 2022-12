Crolla un muro in corso Vittorio Emanuele a Napoli. Momenti di paura quelli vissuti questa mattina in viale del Pino, nella zona che sfocia in piazza Mazzini. Al momento non sembra che ci siano feriti.

Napoli, crollo in corso Vittorio Emuanele: tragedia sfiorata

Le circostanze dell’accaduto sono ancora poco chiare. Dalle prime informazioni si apprende che sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, così come i sanitari del 118. Una porzione di muro lunga circa 10 metri ha ceduto ed è sprofondata in una delle zone più densamente abitate di Napoli. Non è chiaro se, al momento dello sprofondamento, stesse transitando qualcuno.

Ufficialmente non si registrerebbero feriti, ma la situazione è monitorata dai soccorritori e dalle forze dell’ordine. Si stanno effettuando tutti gli accertamenti alla ricerca anche di eventuali dispersi scavando tra le macerie. L’attenzione resta alta in queste ore di maltempo soprattutto alla luce della tragedia di Ischia, dove si sono contate ben 12 vittime a causa della frana che dal Monte Epomeo ha travolto diverse strade di Casamicciola Terme.