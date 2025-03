Napoli, controlli durante Napoli-Milan: rimosse 55 auto in divieto. Quattro parcheggiatori denunciati

Parcheggiatori abusivi sanzionati e auto in sosta vietata rimosse in maniera coatta. La Polizia Locale ha intensificato i controlli nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona in occasione del match tra Napoli e Milan, terminato con la vittoria per 2-1 degli Azzurri di Antonio Conte.

Durante l’operazione di controllo intorno a Piazzale Tecchio, sono state elevate complessivamente 98 multe per violazioni del Codice della Strada e ben 55 veicoli in sosta vietata sono stati rimossi con il carro attrezzi. Sono stati inoltre individuati nove parcheggiatori abusivi, ai quali sono stati sequestrati i proventi dell’attività illecita. Quattro di loro sono stati denunciati.

Sanzioni anche per bancarelle e venditori abusivi

Nel corso della stessa operazione, sono stati emessi 15 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, coinvolgendo bancarelle e food truck presenti nella zona dello stadio. Alcuni esercenti sono stati anche multati per la vendita non autorizzata di bottiglie in vetro e per la mancanza della prevista SCIA. Infine, i controlli hanno portato al sequestro di magliette, sciarpe e gadget venduti illegalmente dai commercianti ambulanti. Le autorità hanno già annunciato che queste operazioni di controllo proseguiranno anche nei futuri incontri casalinghi del Calcio Napoli, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e legalità nei pressi dello stadio.