Cibo avariato, non tracciabile e conservato in pessime condizioni igienico-sanitarie è stato scoperto in un ristorante srilankese al Rione Sanità, in via Mario Pagano.

Napoli, cibo avariato in un ristorante al Rione Sanità: sequestrata mezza tonnellata

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Stella, guidati dal Comandante Gaetano Vassallo e coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito, insieme al personale del Distretto 29 dell’Asl Napoli 1 Centro, hanno sequestrato mezza tonnellata di alimenti e preparazioni gastronomiche. Il titolare del locale ha ricevuto quattro sanzioni amministrative.

Intervento a seguito delle denunce dei cittadini

L’operazione è stata avviata dopo numerose denunce da parte dei cittadini della zona. A seguito della verifica, i caschi bianchi hanno trovato cinque quintali di cibo e preparazioni gastronomiche in condizioni igienico-sanitarie inaccettabili, procedendo al sequestro sanitario degli stessi.

Il titolare del ristorante è stato sanzionato per quattro violazioni amministrative, tra cui inottemperanza alla normativa sanitaria, mancato rispetto delle normative sull’impatto acustico e violazione del regolamento di Polizia e Sicurezza urbana in materia di differenziazione dei rifiuti.

Controlli intensificati nel quartiere

Nel corso dell’operazione, gli agenti dell’Unità Operativa Stella hanno effettuato ulteriori controlli nelle zone limitrofe, elevando 16 verbali per infrazioni al codice della strada. Tra queste, una per guida senza patente, una per circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa e sei per sosta irregolare.

L’intervento delle forze dell’ordine rappresenta un passo importante nella tutela della salute pubblica e nella lotta contro le attività commerciali che operano al di fuori della legalità.