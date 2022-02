Blitz della polizia a Napoli, in un circolo culturale in via Miracoli: ieri sera, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena e della Polizia Locale hanno identificato sei persone, sanzionandone quattro per mancanza dei dispositivi di protezione individuale. Denunciata anche la titolare per furto di energia elettrica.

Blitz della polizia: chiuso circolo culturale, scattano sanzioni

Ieri sera, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena e della Polizia Locale hanno controllato un circolo culturale in via Miracoli. Nel corso dell’operazione, sono state sanzionate 4 persone, sprovviste di dispositivi di protezione, così come la presidente del circolo, poiché sprovvista della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) sanitaria, dell’attestato HACCP, relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare, e della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché per aver violato le prescrizioni del nulla osta di impatto acustico in quanto, nel seminterrato, vi era un impianto stereofonico con diffusori acustici, consolle e un angolo bar con numerosi alcolici.

Furto di energia elettrica

Infine, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL, i poliziotti hanno accertato che il contatore del circolo culturale era stato manomesso e allacciato abusivamente alla rete pubblica; pertanto, hanno denunciato la donna, una 39enne della Repubblica Dominicana, per furto di energia elettrica.

Per il locale, è stata invece disposta la chiusura per 5 giorni.