Una richiesta d’aiuto dal balcone di casa ha richiamato l’attenzione dei passanti sul lungomare di Napoli. Una giovane donna, per sottrarsi alle molestie dell’ex compagno, si è rifugiata all’esterno dell’abitazione e ha chiesto soccorso a chi si trovava in strada.

Napoli, chiede aiuto dal balcone per sfuggire all’ex: uomo denunciato per stalking

È accaduto ieri sera in via Mergellina. Le segnalazioni al numero unico di emergenza hanno fatto scattare l’intervento degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, che hanno riportato la calma e accompagnato l’uomo in auto. Prima che salisse sulla volante, alcune delle persone presenti gli hanno rivolto insulti.

La giovane non ha riportato lesioni e ha presentato una denuncia dettagliata. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto e verificare eventuali episodi precedenti. Gli investigatori stanno cercando di stabilire da quanto tempo durassero le presunte molestie e se la donna avesse già subito altre aggressioni.

La ricostruzione dei rapporti tra i due sarà centrale per chiarire il quadro della vicenda. L’ex compagno è stato rilasciato alle prime luci di oggi, con una denuncia a piede libero per stalking. Il caso resta all’attenzione delle forze dell’ordine, impegnate a valutare gli elementi raccolti e il rischio di nuovi episodi. Il momento della cattura dell’uomo è stato ripreso da diversi filmati, poi pubblicati in rete.