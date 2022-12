Paura in via Bagnoli, nell’omonimo quartiere napoletano, dove si è aperta improvvisamente una grossa voragine. La strada è sprofondata nel tratto di collegamento tra Bagnoli e Cavalleggeri.

Napoli, voragine a Bagnoli: cede l’asfalto, strada chiusa

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e la ditta che si occuperà della messa in sicurezza e della riparazione. Gli addetti ai lavori hanno fatto sapere che l’intervento potrebbe durare anche fino a domani. Proprio per consentire le operazioni di manutenzione del manto stradale, la via è stata chiusa al transito dei veicoli. Fortunatamente la voragine non ha provocato alcun danno e nessuno è rimasto ferito.

Accertamenti in corso

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno provocato il cedimento dell’asfalto. Molto probabilmente l’apertura della voragine potrebbe essere stata causata da infiltrazioni d’acqua causate dal maltempo che ha colpito la città negli ultimi giorni.