Il Comune di Napoli ha pubblicato l’elenco dei 31mila beneficiari della carta acquisti. La nuova misura del governo da 382,50 euro utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette di luce e gas.

Napoli, Carta Acquisti 2023: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Le lettere di comunicazione con le quali si potrà andare alla Posta a ritirare la social card INPS partiranno lunedì 24 luglio 2023. In particolare la graduatoria è così composta:

1. I nuclei composti da almeno tre persone, con ISEE inferiore a € 15.000,00, con componenti nati tra il 2023 e il 31/12/2009 sono i primi in graduatoria.

2. I nuclei composti da almeno tre persone, con ISEE inferiore a € 15.000,00, con componenti nati tra il 30/12/2009 e il 31/12/2005 sono i successivi in graduatoria.

3. L’ultima parte della graduatoria è stata redatta in base alla numerosità componenti DSU non inferiore a 3 in ordine di ISEE crescente e data di nascita dei tre componenti più giovani

In base alla carte assegnate al comune di Napoli, sono rientrati tutti i nuclei in possesso dei requisiti che rientrano nei primi due gruppi e solo i nuclei con Isee inferiore a 4.003,00 del terzo gruppo. Sono stati esclusi da INPS tutti coloro che percepiscono una forma di sostegno al reddito, nonché tutti coloro che non sono residenti a Napoli.

È possibile sapere se si è beneficiari della misura mandando una mail all’indirizzo [email protected] o una pec all’indirizzo: [email protected], corredata da documento di riconoscimento. Non verranno prese in considerazioni mail o pec prive del documento di riconoscimento.