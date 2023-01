Una macelleria degli orrori è stata scoperta a Napoli, in zona della Stazione Centrale. Il blitz è stato effettuato dai militari del Nas, dai Carabinieri della compagnia Stella e dal personale dell’Asl Napoli 1 Centro.

Napoli. Carne avariata venduta ai clienti: blitz nella nota macelleria

I militari dell’arma hanno controllato una serie di attività commerciali che sorgono in piazza Garibaldi e nell’area circostante: in una macelleria della zona, oltre alla carne avariata sono stati scoperti polli, tacchini e interiora di animali conservati in pessime condizioni igienico-sanitarie o addirittura andati a male. Al termine delle operazioni, la macelleria è stata chiusa e il titolare sanzionato con una multa di 2.500 euro.

Non solo sicurezza alimentare. Durante i controlli, i carabinieri hanno denunciato il proprietario di un negozio di alimentari in corso Novara perché due lavoratori erano in nero: multa da 32mila euro e attività sospesa.