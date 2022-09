Un infarto fulminante lo avrebbe stroncato sul colpo. È successo ieri mattina nel carcere di Poggioreale, a Napoli, dove un detenuto di 56 anni è deceduto a causa di un malore.

Tragedia nel carcere di Poggioreale, muore 56enne

Presunti mancati soccorsi, potrebbe essere stata questa la causa della morte del detenuto. La vittima, infatti, avrebbe accasato diversi sintomi già nei giorni precedenti. A raccontarlo è Samuele Ciambriello, garante dei detenuti in Campania, che ha parlato con alcuni compagni di cella dell’uomo.

“Mi hanno raccontato dei suoi dolori”, spiega Ciambriello. Dolori “al braccio, da giorni”. Ma anche vomito, interventi fatti dal medico di turno in nottata. Ma perché non è stato chiamato il 118, visto che erano tutti sintomi di un pre-infarto?”. Il corpo dell’uomo è stato portato all’ospedale Policlinico di Napoli per l’autopsia, mentre il magistrato che ha aperto un fascicolo d’inchiesta ha sequestrato la sua cartella clinica.

“Dall’inizio dell’anno – ricorda Ciambriello – in Campania ci sono state sei morti per malattia e cinque suicidi. Invoco più sforzi ed interventi concreti per migliorare le condizioni di vita nelle carceri, a partire dalla sanità penitenziaria”