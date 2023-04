Napoli si conferma, come da previsioni, regina del turismo di Pasqua. Alberghi e B&B sono andati sold out. File lunghe invece ai musei e sui mezzi pubblici.

Napoli, boom turismo in città ma resta il problema della gestione dei flussi

Seimila persone in due giorni al Museo archeologico nazionale di Napoli. Preso d’assalto, invece, il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli. In questo caso l’arteria che conduce all’altare del Pibe de oro è stata letteralmente bloccata da cittadini e turisti di ogni nazionalità e provenienti anche da ogni parte d’Italia. Insomma, una vera esplosione di over turism a Pasqua e a Pasquetta.

Troppa gente però in città: si fa fatica a gestire. contenere i flussi turistici. Un paradosso per Napoli. Da anni il capoluogo partenopeo ambiva ad avere numeri importanti di visitatori ma in tanti sono preoccupati per la sua tenuta. Per il deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli c’è assoluto bisogno di controlli. Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano chiede di spendere subito i fondi del PNRR per rendere i musei campani ancora più attrattivi.

Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, “su rifiuti e trasporti abbiamo retto, ma dobbiamo migliorare. Un altro obiettivo è destagionalizzare il flusso degli arrivi”. Intanto si pensa anche alla festa scudetto: la ressa di ieri è suonata come un campanello dall’allarme per tutti.