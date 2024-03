Le sue immagini violate, ritoccate e pubblicate su un sito pornografico. Senza il suo consenso. È la terribile esperienza che Federica Franco, blogger de “Il mio viaggio a Napoli”, ha vissuto e denunciato alla Polizia Postale e in un video sui social per mettere in guardia tante ragazze come lei.

Napoli, blogger vittima di deepnude: “Le mie foto ritoccate e pubblicate su sito per adulti”

Per la blogger sono stati giorni duri, ma grazie all’affetto dei suoi cari e dei tanti messaggi di solidarietà che le sono arrivati dai social non si è lasciata abbattere.