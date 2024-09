Una bimba di 10 mesi è stata ricoverata al Santobono di Napoli per una intossicazione da hashish. I fatti sono accaduti ieri, martedì 17 settembre.

Napoli, bimba di 10 mesi mangia hashish: ricoverata al Santobono

I carabinieri della Stazione Vomero sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Santobono per una bambina di 10 mesi intossicata. Secondo quanto rilevato, la bambina avrebbe ingerito sostanza stupefacente, probabilmente hashish. Sono in corso accertamenti per comprendere cosa sia accaduto. La piccola è ancora in ospedale, non in pericolo di vita.

L’hashish, il cosiddetto “fumo” è un derivante della cannabis che contiene Thc, il principio attivo psicotropo della marijuana. Tuttavia sulle piazze di spaccio questo stupefacente si trova in qualità bassissima, “tagliato” con altre sostanze ed estratto dalla canapa di seconda scelta o addirittura dagli scarti di potatura.