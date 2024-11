Napoli in festa grazie al Lotto. Nell’estrazione di giovedì 14 novembre, come riporta Agipronews, centrate cinque vincite per un totale di 144.500 euro.

Napoli baciata dalla fortuna: vinti 144mila euro al Lotto con un terno secco

La più alta del concorso arriva grazie a un terno da 67.500 euro sulla ruota cittadina. Il terno vincente è composto dai numeri di 15-79-89. La stessa combinazione ha portato altre tre vincite da 22.500 euro l’una. Chiudono il quadro tre ambi e un terno dal valore di 9.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,7 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi di euro da inizio 2024.