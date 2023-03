Rapina con spari allo svincolo dell’autostrada A3, in via Galileo Ferraris, a Napoli. È successo ieri, intorno alle 13 e 40, sotto gli occhi di decine di automobilisti terrorizzati.

Napoli, assalto a un’auto in autostrada: spari per farsi consegnare denaro

Una “Panda” scura ha tagliato la strada ad una “Multipla” sulla quale viaggiavano due persone: dall’utilitaria è uscita una persona armata che, dopo avere esploso un colpo di pistola in aria, si è fata consegnare dagli occupanti dell’altra vettura uno zaino contenente del denaro. Presa la refurtiva, il rapinatore e i complici si sono dileguati immediatamente.

Non è escluso che i criminali stessero già seguendo le vittime e che fossero in attesa del momento opportuno per passare all’azione. Sul posto sono giunte due Volanti dell’Ufficio prevenzione generale: gli agenti hanno constatato che non si trattava di un falso allarme, ricostruendo i fatti. Nelle prossime ore potrebbero essere visionate le immagini di videosorveglianza installate in zona al fine di ricostruire la dinamica e individuare gli autori del raid.