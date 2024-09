Due arresti a Piazza Garibaldi nel giro di 24 ore. A finire in manette un borseggiatore di origini algerine di 56 anni e una donna di 42 anni. Il primo deve rispondere di furto aggravato.

Napoli, arrestato borseggiatore a Piazza Garibaldi. In manette anche una donna di 42 anni

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Polfer, all’interno della stazione di Napoli Centrale, hanno notato un uomo che si stava aggirando, con fare sospetto, all’interno dello scalo ferroviario, scrutando insistentemente i bagagli dei viaggiatori in partenza. Pertanto lo hanno monitorato seguendolo, a debita distanza, verso la linea 1 dalla metropolitana dove lo stesso si è posto alle spalle di un uomo e, approfittando della calca dei viaggiatori in partenza, gli ha sfilato il portafogli per poi allontanarsi ma è stato repentinamente bloccato.

La vittima, però, non essendosi accorta di nulla, intanto era salita su un treno in partenza. Dopo poco, è stata rintracciata telefonicamente e, una volta raggiunti gli Uffici Polfer, le è stato riconsegnato il maltolto.

Nella giornata di giovedì, invece, sempre all’interno della Stazione di Napoli Centrale, gli agenti hanno tratto in arresto una 42enne di Caserta per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. La donna è stata sorpresa mentre si avvicinava ai passanti infastidendoli con continue richieste di denaro; per tali motivi, gli operatori sono intervenuti ma la 42enne ha iniziato ad urlare proferendo frasi offensive per poi scagliarsi con violenza contro di loro finché non è stata bloccata.