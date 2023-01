Hanno investito un poliziotto per evitare di fermarsi al posto di blocco. In manette sono finiti due 18enne di Volla dopo un inseguimento per le strade della periferia orientale di Napoli.

Ponticelli, investono poliziotto per non fermarsi al posto di blocco: arrestati due 18enni di Volla

Come riporta il comunicato della Questura, stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Virginia Woolf, tra il comune di Cercola e il quartiere napoletano di Ponticelli, ad un’auto con a bordo due persone.

Tuttavia, anziché fermarsi, il giovane conducente, alla vista delle forze dell’ordine, ha accelerato la marcia investendo un operatore per tentare la fuga. I poliziotti, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, li hanno bloccati al termine di un breve inseguimento. I due, entrambi 18enni di Volla, sono stati arrestati per lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il poliziotto investito per fortuna non ha riportato gravi lesioni.