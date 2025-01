Napoli. Dopo il successo dello store di Casandrino, apre a Napoli in corso Garibaldi 136 “Amici 2 è na cosa particolar” il progetto food caratterizzato dai panini (tanto postati sui social) ideato dal noto tiktoker Luca Della Rossa. Il taglio del nastro è previsto per questa sera lunedì 20 gennaio alle ore 20,00. All’evento inaugurale non mancheranno tante sorprese. Il nome del locale prende spunto da un modo di dire coniato dallo stesso Della Rossa diventato poi virale.