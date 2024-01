Dopo il pareggio senza reti dell’Olimpico continua la serie negativa del Napoli nei grandi appuntamenti contro le dirette concorrenti. Gli azzurri in questa stagione tralasciando la vittoria di Bergamo hanno raccolto appena 6 punti e realizzato solo 6 gol contro le prime 10 del campionato.

I numeri sembrano parlare chiaramente per il rendimento del Napoli di quest’anno nei grandi appuntamenti. Già nella prima fase di stagione arrivarono le sconfitte contro Lazio e Fiorentina e intervallate dal pareggio senza reti a Bologna. Pareggio con il Milan e poi una serie di sconfitte contro Inter, Juventus, Roma da sommare ai tonfi clamorosi con Empoli e Torino. Gli azzurri di Walter Mazzarri fino ad oggi hanno pagato pegno praticamente con tutti, portando a casa solo una vittoria contro l’Atalanta all’esordio dell’allenatore toscano e conquistando appena 6 punti negli scontri diretti fin qui. Nessuna delle top italiane ha fatto peggio degli azzurri fin qui.

Il Napoli nelle grandi partite non riesce a segnare

A oggi l’unica vittoria di valore è quindi quella con l’Atalanta, troppo poco per competere con le migliori che infatti se ne sono già andate e stanno costringendo i campani a scucirsi di dosso lo Scudetto già in inverno. Inoltre altro problema degli azzurri sono i gol, il Napoli in questa stagione negli scontri diretti ha realizzato soltanto 6 gol, di cui 2 nel pareggio con il Milan e 2 nel successo di Bergamo. Poi il Napoli non è riuscito a trovare le rete nelle sconfitte sia in Supercoppa che in campionato con l’Inter, poi Juventus, Roma, Lazio. Nonostante il cammina appaia molto lineare nelle partite in cui il Napoli parte favorito occorre sovvertire questo trand quanto prima, per centrare quello che oramai appare l’unico obiettivo possibile e raggiungibile ovvero il quarto posto e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.