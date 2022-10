È stata una notte di scontri e disordini quella appena trascorsa a Napoli, dopo il match tra la squadra partenopea e l’Ajax che si è disputata ieri allo Stadio Maradona.

Napoli-Ajax, caccia ai tifosi con catene e mazze: tre olandesi feriti

Ieri sera, poco dopo mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Agostino Depretis per segnalazione di un’aggressione. Da una prima ricostruzione, pare che alcuni tifosi olandesi mentre erano all’esterno di un bar della zona sarebbero stati aggrediti con mazze e catene da un gruppo di ragazzi a bordo di scooter. Ad avere la peggio un 33enne olandese che è stato medicato sul posto dal personale del 118 per una lieve ferita alla nuca. Per l’uomo non si è reso necessario il ricovero.

Poco dopo l’una, i militari sono accorsi all’ospedale Vecchio Pellegrini per un’altra segnalazione. Qui due tifosi dell’Ajax, di 32 e 36 anni, si sono presentati al pronto soccorso del nosocomio della Pignasecca con diverse ferite sul corpo. Da una sommaria ricostruzione pare che i due, mentre stavano rientrando in un B&B di vico Santa Maria dell’Aiuto, sarebbero stati accerchiati e feriti con armi da taglio da un gruppo di ragazzi a bordo di scooter.

Il 36enne ha riportato due ferite “da punta e taglio faccia laterale coscia destra” ed è stato poi dimesso con sette giorni di prognosi. Il 32enne, invece, ha riportato ferite alla coscia destra. Anche lui è stato dimesso e se la caverà con 7 giorni di prognosi. Indagini in corso dai Carabinieri per individuare gli aggressori dei tifosi olandesi.