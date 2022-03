Napoli, aggressione all’ospedale del Mare: sanitari presi a “secchiate” da parenti di un paziente

A denunciare l’accaduto è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sul suo profilo Facebook. Il paziente, che era stato già preso in carico in area chirurgica e aveva bisogno di una consulenza urologica, spazientito per l’attesa, avrebbe fomentato i parenti che erano fuori al triage.

Mentre il personale di accettazione cercava di placarli, i familiari del paziente avrebbero reagito aggredendo i sanitari e colpendone uno con un contenitore di rifiuti speciali, finiti a terra nel locali dell’ospedale.

“Su 4 operatori aggrediti verbalmente e fisicamente solo 1 ha deciso di denunciare l’accaduto alle autorità competenti”, afferma Manuel Ruggiero, presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate, che aggiunge: “Non basta la guerra in Ucraina per far capire a questi trogloditi il valore della pace e della “non violenza”, educarli da piccoli per avere risultati in futuro, oramai questa generazione è perduta ed avremo strascichi per ancora molti anni”.