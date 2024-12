Momenti di violenza nel cuore di Napoli, a Forcella, dove il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito mentre documentava il fenomeno delle occupazioni abusive di suolo pubblico. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 7 dicembre, in via Sant’Arcangelo a Baiano.

Napoli, aggredito il deputato Borrelli mentre denunciava occupazioni abusive: occhiali spaccati

Borrelli è stato colpito con due pugni al volto, che gli hanno spaccato gli occhiali, e ha riportato contusioni. Anche i membri della sua scorta sono stati presi di mira con sputi, calci e pugni, rendendo necessario l’intervento tempestivo della polizia per fermare l’aggressione. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza per prestare i primi soccorsi.

Il parlamentare era in zona per denunciare l’utilizzo illegale delle strade pubbliche come parcheggi abusivi da parte di soggetti legati alla criminalità organizzata. “Chiedo ufficialmente al Prefetto e al Questore di intervenire celermente per bonificare un’area che palesemente è in mano alla criminalità”, ha commentato Borrelli.