Un agente della Polizia Locale di Napoli è stato ferito nella mattinata di oggi durante un controllo al cosiddetto “mercato degli stracci”, il bazar abusivo che si tiene a Porta Nolana, nei pressi di piazza Garibaldi. Secondo quanto si apprende, l’aggressione è avvenuta mentre l’agente, in servizio presso l’Unità Operativa Avvocata, era impegnato in un’attività di pattugliamento dell’area.

Napoli, agente della Municipale accoltellato al mercato: bloccato 48enne

L’aggressore, un cittadino extracomunitario di origine nordafricana di circa 48 anni, avrebbe assalito il poliziotto con un’arma rudimentale ricavata da cocci di una mattonella rotta. Il gesto violento ha causato ferite alla fronte e alle ginocchia dell’agente, che è stato immediatamente soccorso e trasportato per le cure del caso. I sanitari gli hanno diagnosticato una prognosi di 5 giorni.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i sindacati, in particolare CGIL e CSA, che hanno espresso solidarietà al collega ferito e lanciato un appello per un immediato potenziamento della sicurezza nell’area. Il Comune di Napoli da tempo è impegnato in un’azione di contrasto alla diffusione del mercato illegale a Porta Nolana, cercando di ripristinare la legalità in una zona spesso teatro di degrado e tensioni.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando sull’aggressore e sull’accaduto, mentre si riaccende il dibattito sulla necessità di maggiori tutele per gli operatori impegnati in prima linea nel controllo del territorio.