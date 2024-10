Napoli, acquistano casa a Dubai in un grattacielo ma vengono truffati: “Persi 53mila euro”

Una truffa da 53mila euro. Tre fratelli della provincia di Napoli sono stati vittime di un raggiro nel tentativo di comprare una casa vacanze a Dubai dal valore di 270mila euro in un complesso residenziale di ultima generazione ancora in fase di realizzazione. Un sogno finito, per loro, nel peggiore dei modi. “Abbiamo perso i risparmi di una vita”, hanno dichiarato alle telecamere di “Zona Bianca”, su Rete 4.

I tre fratelli hanno sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli, ma sarà difficile, se non impossibile riottenere il maltolto. Così come ricostruito nella denuncia, i tre, interessati all’acquisto di una casa a Dubai, si affidano nel mese di gennaio a un agente immobiliare che opera anche negli Emirati Arabi.

Viene proposto loro un appartamento lussuoso in un grattacielo nel Distretto Business Bay. La caparra da versare però è onerosa: circa 80mila euro. I tre fratelli, però, insospettiti dall’ingente somma richiesta, raggiungono un accordo per effettuare un bonifico da 45mila euro, versando poi altri 8mila euro tra consulenza immobiliare e altri costi fissi.

L’amara scoperta arriva a febbraio, quando i tre decidono di andare a Dubai e fare visita al cantiere dove è in costruzione il loro appartamento. Lì vengono a conoscenza del fatto che sul loro immobile grave un debito pregresso di 25mila euro di rate scoperte da parte di un precedente acquirente. Una circostanza che impedisce il trasferimento della proprietà ai nuovi acquirenti (negli Emirati è consentito anche di rivendere immobili ancora in fase di realizzazione).

Un sogno infranto

I tre malcapitati si mobilitano, contattano il venditore, provano a far saldare il debito. Infine chiedono invano la restituzione dei 45mila euro di caparra che avevano versato. “Ad oggi – raccontano i tre fratelli – ci ritroviamo senza casa e senza risparmi, dopo aver versato un acconto totale di 53.000 euro e affrontato ulteriori spese legali. Il nostro sogno di una casa vacanze a Dubai è ormai infranto, poiché l’immobile, secondo le verifiche effettuate dai nostri legali, è stato successivamente venduto a terzi”.