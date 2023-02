Porta una pistola a scuola e la fa cade sul pavimento, davanti agli occhi attoniti degli insegnanti e dei compagni di classe. È successo in un istituto scolastico della periferia orientale di Napoli. Protagonista un 14enne che, dopo l’intervento dei Carabinieri, è stato denunciato per porto abusivo di armi mentre l’arma è stata sequestrata.

Napoli, a 14 anni va a scuola con una pistola: gli cade dalle tasche in classe

Secondo una prima ricostruzione, l’adolescente era in classe quando la pistola gli è caduta a terra dalla tasca dei pantaloni. L’insegnante, alla vista dell’arma, non poteva credere ai suoi occhi mentre attorno a lui gli altri studenti se la ridevano. Inizialmente il giovane non ha detto nulla, poi ha ammesso che si trattasse di un’arma a salve, priva di tappo rosso.

A quel punto l’insegnate ha chiamato il 112: i carabinieri del nucleo radiomobile hanno raggiunto l’edificio scolastico in pochi minuti e sequestrato subito l’arma. La pistola, subito recuperata e messa al sicuro, è risultata poi da controlli essere una riproduzione della pistola tedesca Walther PPK calibro 8, lo stesso modello usato dall’agente James Blond, lo 007 britannico, nei suoi film. Non è chiaro perché il giovane l’avesse con sé. Il 14enne è stato poi affidato ai suoi genitori, intervenuti a scuola dopo essere stati messi al corrente dell’accaduto dagli insegnanti.