Mariano Pilato, 48enne, è stato accoltellato nel quartiere di Materdei di Napoli. L’omicidio si è registrato nella notte dopo una lite causata da futili motivi. Entrambi con precedenti penali, erano amici. L’assassino era anche il padrone di casa dell’abitazione dove si è svolto l’accoltellamento.

Napoli, omicidio per futili motivi a Materdei

Il delitto si sarebbe consumato in via Benedetto De Falco, nel quartiere Materdei, dove sono arrivati gli agenti della Polizia Giudiziaria della Questura di Napoli e dei Commissariati di Dante e Decumani. Mariano Pilato aveva precedenti per estorsione e furto aggravato. Immediatamente sono iniziate le indagini che hanno portato all’individuazione del presunto responsabile.

L’omicidio sarebbe stato commesso da Roberto Ambrosio, un 59enne avente già dei precedenti penali per possesso di armi e lesioni. L’arresto per omicidio da parte della polizia è avvenuto poche ore dopo il delitto. L’arma usata dall’assassino sarebbe un’arma da punta ma non è stata ancora trovata dalle forze dell’ordine.