Sono stati i genitori di un 15enne ad accompagnarlo in caserma perché confessasse cosa aveva fatto la sera del 14 gennaio. Così è stato possibile ricostruire il ferimento di un 19enne a Ponticelli, accoltellato dal minore al culmine di una lite.

Napoli, 15enne accoltella 19enne: i genitori lo accompagnano dai Carabinieri a confessare

Il minore avrebbe sferrato più fendenti: per la vittima furono necessari 5 giorni di ricovero, 15 quelli complessivi di prognosi. Dopo il ferimento i carabinieri erano sulle tracce dell’aggressore, grazie all’analisi delle immagini di videocamere di sorveglianza presenti in strada.

Decisivo il ruolo dei genitori che hanno permesso ai Carabinieri di accelerare le indagini. Il minore, accompagnato da mamma e papa e un avvocato, si è presentato presso il comando stazione carabinieri di Ponticelli per dichiarare se stesso come autore materiale del ferimento.

Fermo non convalidato

Il fermo non è stato convalidato (non sussiste pericolo di fuga perché si è consegnato, ndr) ma il 15enne è stato affidato ad una comunità su disposizione del Giudice, in attesa del processo.