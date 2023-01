Potrebbe esserci “uno sguardo di troppo” alla base dell’aggressione di cui è stato vittima un 14enne, finito al Cardarelli dopo essere stato picchiato da un gruppo di coetanei.

Napoli, 14enne accerchiato e pestato con manganello da branco

La vicenda si è verificata nella tarda di ieri, quando i Carabinieri della stazione Napoli-Vomero sono intervenuti presso il nosocomio napoletano. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’adolescente stava percorrendo in scooter via Foria, a pochi passi da piazza Carlo III, quando – per motivi ancora da accertare – alcuni minori, anche loro a bordo di un ciclomotore, lo avrebbero accerchiato e poi picchiato.

Addirittura uno di loro lo avrebbe colpito con un manganello. Cinque i giorni di prognosi prescritti per un trauma cranico non commotivo. Le indagini sono state affidate agli uomini della benemerita.

A Napoli si picchia per “uno sguardo di troppo”

Ed è proprio nel weekend che si moltiplicano le aggressioni che vedono vittime e carnefici soggetti che non superano i 18 anni. Basta, infatti, un nonnulla per scatenare la violenza tra i giovani, che sempre più spesso escono di casa armati. Nella serata di sabato si sono registrati ben due casi di minori aggrediti per “uno sguardo di troppo”.

Due ragazzini di 17 anni, mentre erano in compagnia di amici ai Quartieri Spagnoli, sono stati feriti da un gruppo di minori armati di coltelli. Entrambi sono stati poi accompagnati da un’ambulanza, giunta sul posto, all’ospedale Pellegrini: uno ha riportato “ferite multiple da punta e taglio” a una coscia, a una mano e altro: l’altro lo stesso tipo di lesioni alla testa e al collo. I due se la caveranno con dieci giorni di prognosi.