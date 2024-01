Lo ha fatto ancora Gabriele Esposito, cantautore partenopeo. Tra la gente e in strada: è così che ha presentato il suo nuovo singolo intitolato “Na Rivoluzione (sento ‘O bben ca me facc)”.

“Na rivoluzione”, Gabriele Esposito presenta il suo nuovo singolo tra le strade di Napoli

Tantissime le persone che hanno partecipato alla singolare anteprima del brano che sarà contenuto in un EP di prossima uscita. In questo caso l’artista abbandona la sua amata chitarra per mettersi al pianoforte. Gabriele Esposito canta ancora l’amore e lo fa, come sempre, in napoletano custodendo in sé tutta la tradizione partenopea. Il videoclip – disponibile a breve – è stato girato a New York. Nei giorni scorsi, infatti, il cantautore è stato nella Grande Mela per le riprese accennando qualche nota ai suoi follower, dai grattacieli della città che non dorme mai. Il fenomeno Gabriele Esposito dalle strade di Napoli continua ad esplodere sempre più con brani di successo che diventano presto colonna sonora di tante storie d’amore.