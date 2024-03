Si terranno domani alle ore 15, nella chiesa di San Biagio a Mugnano, i funerali del piccolo Raffaele. Il bambino di soli, 4 anni, è morto martedì pomeriggio in seguito a un malore provocato, verosimilmente, dall’ingerimento di un materiale in plastica.

Domani i funerali del bimbo di quattro anni morto a Mugnano

Nella stessa chiesa dove verranno celebrati i funerali, circa mille persone si sono riunite già giovedì sera per pregare e unirsi al lutto della famiglia.

Intanto proseguono le indagini su quanto accaduto nell’abitazione dei nonni del piccolo: luogo in cui si è verificata la tragedia. Ancora non sono stati resi noti i risultati dell’autopsia effettuata sul corpicino. Pare però che ad ostruire le vie aeree del piccolo Raffaele sia stato un oggetto in plastica.

Il presunto ritardo nei soccorsi

C’è poi un altro aspetto che sarà chiarito dalle indagini: quello relativo all’arrivo dei soccorsi. La prima autoambulanza arrivata, priva di medico, giunta dalla postazione di Giugliano ha impiegato 8 minuti per arrivare a Mugnano. La seconda, medicalizzata, partita da Qualiano ha però avuto un problema e non è partita per un’avaria. A quel punto dalla postazione di Giugliano è partita un’altra ambulanza con medico a bordo e secondo i responsabili non ci sono stati ritardi. Tutti dettagli che saranno chiariti dall’inchiesta della Procura di Napoli Nord.