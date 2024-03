Un momento di preghiera e raccoglimento per la famiglia del piccolo Raffaele, il bimbo di 4 anni che ha perso la vita l’altro giorno a Mugnano. Circa mille persone si sono riunite ieri sera alla parrocchia di San Biagio. Prima la preghiera in chiesa, poi la fiaccolata tra le strade del centro storico in una marcia silenziosa.

Ora l’autopsia dovrà accertare cosa ha ingerito il bambino mentre giocava, poi la salma sarà liberata per i funerali. Intanto la comunità – attraverso il sindaco Luigi Sarnataro e don Luigi Di Guida – dice basta polemiche sulla tragedia e rispetto per il dolore della famiglia.

VIDEO: