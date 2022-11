E’ attivo da oggi, al piano terra del Municipio di Mugnano, lo sportello del Garante dei diritti degli animali. L’idea, fortemente sostenuta dall’assessore Gennaro Totaro, è nata durante le riunioni commissione ambiente.

Soddisfatto il sindaco Luigi Sarnataro che ha sottolineato come l’ufficio sia non solo la prova della sensibilità che l’amministrazione nutre nei confronti degli amici a quattro zampe ma anche una necessità in territori dove spesso manca il rispetto degli animali

Ad occuparsi dello Sportello – che sarà aperto sarà tutti i martedì e i giovedì pomeriggio per ricevere le segnalazioni dei cittadini – Tina Quintale, nota attivista a difesa degli animali.