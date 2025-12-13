Mugnano, 60enne schiacciata e uccisa da un cancello: condanna in Appello per il proprietario

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti del proprietario dell’abitazione in cui, nel dicembre del 2018, una donna di 60 anni, Maria Adamo, perse la vita dopo essere rimasta schiacciata dal cancello d’ingresso del cortile. Lo rende noto l’ANSA.

Mugnano, 60enne schiacciata e uccisa da un cancello: condanna confermata in Appello per il proprietario

L’episodio avvenne a Mugnano, in provincia di Napoli. I giudici della prima sezione hanno ribadito la responsabilità dell’imputato, un costruttore locale, condannandolo a un anno di reclusione. È stata inoltre disposta una provvisionale di 25mila euro in favore del marito e di ciascuna delle quattro figlie della vittima, tutte parti civili nel processo e assistite dall’avvocato Sergio Pisani.