E’ stato stroncato da un malore improvviso all’età di 51 anni Pasquale Merola, maresciallo della Marina militare impiegato alla capitaneria di Porto di Gioia Tauro. L’uomo era originario di Curti (Caserta). Lascia una moglie e una figlia di 11 anni.

Stroncato da un malore, maresciallo muore a 51 anni

Sono stati i colleghi ad allarmarsi in mattinata. Non vedendolo arrivare sul luogo del lavoro, hanno deciso di andare a cercarlo e lo hanno trovato senza vita all’interno della sua abitazione, adagiato sul letto. Ad ucciderlo probabilmente un arresto cardiaco o un infarto, sopraggiunto nel sonno. L’intervento dei soccorsi si è rivelato inutile. I sanitari del 118, giunti in casa, ne hanno potuto solo constatare il decesso. Merola era molto conosciuto e stimato nella comunità.

In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio provenienti anche da Curti, in provincia di Caserta. Merola infatti, pur essendo originario della Campania, viveva da tempo in Calabria, dove prestava servizio come maresciallo presso la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. “Amico mio ci mancherai, sei e sarai un marinaio per sempre…Un ragazzo d’oro, come pochi. Non doveva andare così”, si legge su Facebook. “Era una persona perbene, educata, silenziosa, sempre disponibile, molto conosciuto in paese”, è il ricordo apparso su ‘Ciò che vedi in città – Curti’. Merola lascia una moglie e una figlia di 11 anni.